Il Napoli potrebbe scegliere il 3-5-2 contro la Lazio sabato pomeriggio all’Olimpico.

Arrivano conferme di formazione da Sky Sport e dall’inviato Modugno, secondo cui gli azzurri potrebbe scendere in campo passando alla difesa a 3 e con Lukaku e Raspadori in attacco. A sinistra ci sarebbe ballottaggio tra Politano e Mazzocchi per il posto di quinto sulla fascia. Le emergenze hanno fatto riflettere il tecnico su un cambio modulo al momento necessario.