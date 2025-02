Napoli, Marolda: “Non stravolgere l’assetto tattico. Conte? Deve rispetto ai tifosi”

Durante la trasmissione Bordocampo – II Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Francesco Marolda, storica firma del Corriere dello Sport. Commentando le scelte tattiche del Napoli, ha sottolineato l’importanza di non stravolgere l’assetto della squadra:

“A un danno non puoi aggiungere un altro danno, che sarebbe quello di sconvolgere le abitudini tattiche. Io manterrei lo stesso schema, cambiando solo gli uomini: metterei Raspadori al posto di Neres, pur sapendo che il ruolo di ala verrebbe interpretato in modo diverso. Inoltre, con il rientro di Buongiorno in difesa, sposterei Juan Jesus sulla fascia. Certo, non sarebbe una soluzione particolarmente entusiasmante, ma permetterebbe di mantenere la logica di gioco adottata finora.”

Alla domanda su Mazzocchi, Marolda ha chiarito: “Non sono tra quelli che lo hanno criticato dopo il gol subito contro l’Udinese. Ha sicuramente commesso un errore, ma ha fatto ciò che è nelle sue capacità. Piuttosto, mi è sembrato che nelle ultime partite in difesa sia mancata una guida, qualcuno con il carisma per dettare le posizioni anche agli altri.”

Infine, parlando degli obiettivi stagionali del Napoli, ha espresso un giudizio netto: “Vedo il Napoli nettamente dietro l’Inter nella corsa allo Scudetto. Non solo si è indebolito sul mercato, ma ha anche avuto la sfortuna di pagare a caro prezzo questi errori. È una squadra in piena emergenza, difficile essere ottimisti. Mi ha sorpreso Conte quando ha detto che la Conference League potrebbe andare bene. Sarà stato provocatorio, come spesso gli accade, ma non può pensare di trovarsi in una terra di nessuno dove dire qualsiasi cosa. Deve rispetto alla città e ai tifosi. Mi chiedo cosa dica nello spogliatoio dopo certe dichiarazioni in conferenza stampa.”