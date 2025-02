Luca Marchetti, noto giornalista di Sky, si è espresso sul rinnovo del portiere azzurro.

Ecco le sue parole a Radio Marte sulla situazione rinnovo per il friulano: “Meret ha già accettato il rinnovo del Napoli, vuole continuare la sua carriera in azzurro. Adesso però dipende dal Napoli per la chiusura della pratica”.