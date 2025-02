Lippi: “Conte? Mi rivedo in lui. Per lo scudetto se la può giocare fino alla fine”

Marcello Lippi, ex allenatore ed ex Ct della Nazionale, è stato intervistato da Ciro Ferrara per la trasmissione L’uomo della storia, targata Dazn. Tra gli argomenti, si è parlato anche di Antonio Conte e del suo lavoro alla guida del Napoli. Di seguito, le sue parole. “Conte? Non si può dire che non abbia qualità. Mi rivedo nel suo modo di fare e nel suo carattere. Penso di avergli lasciato un’impronta, me lo disse che ricordava ciò che facevo da mister. Per lo scudetto se la può giocare fino alla fine. Non so se lo vincerà né è una speranza, ma sono convinto che se la possa giocare”.