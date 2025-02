La Repubblica – I tifosi azzurri potranno tornare allo stadio in trasferta a Como

Stando a quanto riportato da La Repubblica, i sostenitori del Napoli residenti in Campania potranno tornare a seguire la loro squadra del cuore in trasferta nel match contro il Como di domenica 23 febbraio: “Manca soltanto l’ufficialità, ma i tifosi del Napoli torneranno in trasferta domenica 23 febbraio a Como. L’Osservatorio ha infatti dato il via libera nella riunione dell’altro ieri. I rapporti distesi tra le tifoserie – all’andata al Maradona ha regnato il fair play – è stato l’ingrediente necessario per consentire ai sostenitori azzurri residenti in Campania di poter seguire di nuovo il Napoli lontano dal Maradona. L’ultima volta risale all’1 dicembre nella sfida contro il Torino. A Como no. Non ci saranno restrizioni, se non la capienza di uno stadio piccolo come il Sinigaglia, che naturalmente non potrà accontentare le tante richieste di chi vorrebbe concedersi volentieri un blitz al Lago dopo la partita (il calcio d’inizio è alle 12.30). I biglietti a disposizione saranno 900 (e non 700 come inizialmente previsto) e saranno disponibili anche per i residenti in Campania, a patto che abbiano la fidelity card del Napoli. Tocca alla prefettura di Como adesso recepire le indicazioni dell’Osservatorio, ma non sono previste sorprese. Bisognerà soltanto organizzare al meglio l’ordine pubblico e scoraggiare il viaggio di chi non riuscirà ad acquistare il tagliando per il match. Altri problemi non ce ne sono: il Como – dopo la sfida del Maradona – ha ringraziato pubblicamente il Napoli per l’accoglienza promettendo una birra ai sostenitori azzurri che saranno al Sinigaglia per un terzo tempo completamente anomalo per il calcio“.