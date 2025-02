Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha parlato su Radio Kiss Kiss Napoli di Lazio-Napoli.

Ecco le sue parole sulla formazione azzurra: “Credo che Raspadori possa fare bene al fianco di Lukaku, anche cambiare modulo non sarà un problema per il Napoli e per Conte. Serviva il sostituto di Kvara dal mercato”.