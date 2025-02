Delio Rossi: “Contro la Lazio Conte passerà al 3-5-2. Vi spiego”

Delio Rossi, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito di un possibile cambio di modulo da parte del Napoli, vista la pesante assenza di David Neres. Di seguito, il suo pensiero a riguardo.

“Conte passerà al 3-5-2, cambia gli interpreti ma non il sistema di gioco, secondo me giocherà con Raspadori più accentrato insieme a Lukaku in attacco. Mazzocchi a sinistra e Politano a destra. McTominay andrà su un terzino e non al centro in fase di copertura. Conte ha lavorato su questo aspetto. Visto che il Napoli non ha altri giocatori dalle caratteristiche di Neres, avrà preparato la partita per coprire le iniziative degli esterni della Lazio. Con questi adattamenti e con Neres che starà a lungo fuori deve pensare ad una soluzione a lungo termine. La Lazio ha dimostrato che va in difficoltà se non trova spazio dietro, all’Olimpico mi aspetto che farà la partita”.