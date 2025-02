De Laurentiis tratta la cessione del 30% del Bari con un gruppo americano

Secondo Il Quotidiano di Puglia, la famiglia De Laurentiis sarebbe in trattativa con un gruppo americano per cedere una quota del Bari. La società interessata, con sede a Los Angeles, avrebbe già avviato i colloqui per acquisire il 30% del club, con l’obiettivo di fornire un supporto immediato e, in caso di promozione in Serie A, rilevare l’intero pacchetto azionario.

Le negoziazioni, secondo le indiscrezioni, sarebbero partite già la scorsa estate, periodo in cui era emerso anche un interesse da parte della famiglia reale del Kuwait. Tuttavia, quell’ipotesi non si concretizzò, poiché i De Laurentiis erano già focalizzati su altre soluzioni. La strategia della proprietà è chiara da tempo: vendere il Bari solo dopo una promozione in Serie A. Aurelio e Luigi De Laurentiis, infatti, hanno sempre escluso la cessione con la squadra ancora in Serie B, per evitare di svalutare la società e proteggere gli investimenti effettuati fino ad oggi.