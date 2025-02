Dalla Turchia – Napoli e Lazio su Yilmaz del Galatasaray. Il prezzo per lasciarlo partire

Lazio-Napoli sarà una sfida che non si giocherà solamente sul campo, ma che si trasporrà anche sul mercato. Infatti, stando a quanto riportato da vari media turchi, le due società hanno un obiettivo comune: Baris Yilmaz. Si tratta di un’ala del Galatasaray dall’ottima struttura e vena realizzativa: nel corso di questa stagione ha infatti totalizzato 11 gol e 2 assist in 32 presenze complessive. Oggi, emissari delle due squadre, seguiranno la partita di Europa League dei turchi che sarà contro l’Az Alkmaar. Per portare a casa il classe 2000, servirà sborsare ai turchi una cifra di circa 30 milioni di euro.