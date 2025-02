Cm.com – Lucca, c’è anche il Napoli sul bomber dell’Udinese. La situazione

Tra i calciatori monitorati dal Napoli per il futuro c’è anche Lorenzo Lucca. Il bomber dell’Udinese è attualmente a quota 9 gol in questa stagione, ed è diventato l’oggetto del desiderio di numerosi club italiani. Già a gennaio, infatti, c’è stato un interesse da parte del Milan, che poi si è dirottato in maniera definitiva su Santiago Gimenez. Il discorso cessione, che la società friulana ha messo in conto, è stato preventivato per giugno. Sul calciatore, stando a quanto riportato dal portale Calciomercato.com, ci sono sia i partenopei che la Roma. Entrambe le società sono già in contatto con Giuseppe Riso, procuratore del calciatore. La cifra per la sua partenza è però già fissata: 30 milioni di euro.