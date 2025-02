Cds – Napoli, Conte pensa al 3-5-2 in vista della gara contro la Lazio

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Antonio Conte potrebbe passare al 3-5-2 per la sfida contro la Lazio: “Antonio attinge da Conte. Senza Olivera, Spinazzola e soprattutto Neres è possibile la virata al 3-5-2 in vista della partita in programma domani alle 18 all’Olimpico con la Lazio. Un marchio registrato, un pezzo del Dna del passato (vincente) di un allenatore che gioca con i moduli e i numeri, plasmando la linea difensiva e l’attacco a immagine e somiglianza di momenti e necessità. La prima mossa accreditata: Raspadori al fianco di Lukaku modello Inter 2019-2021, replicando con le dovute proporzioni legate a epoche e uomini la coppia Lautaro-Rom“.