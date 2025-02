CdM – Olivera cerchia la data del rientro: c’è una gara su tutte in testa. I dettagli

Mathias Olivera cerchia la data del rientro in campo. Il terzino uruguaiano è fermo ai box a causa di un infortunio al soleo della gamba sinistra rimediato in allenamento. In questi giorni, il calciatore è al lavoro per ritrovare la migliore condizione e così tornare al top della forma. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, c’è una partita su tutte alla quale punta l’ex Getafe per tornare in campo. Si tratta di Napoli-Inter, big match in programma per il 2 marzo, in attesa della calendarizzazione definitiva. Il percorso è però ancora da definire nella sua interezza.