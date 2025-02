Tuttosport – “Il favorito sei tu”. Il botta e risposta psicologico tra Conte ed Inzaghi

L’edizione odierna di Tuttosport apre una riflessione riguardante la battaglia psicologica tra i tecnici di Napoli e Inter Antonio Conte e Simone Inzaghi. Se da un lato l’allenatore leccese spinge per “defilarsi” dalla lotta scudetto e così spostare tutta la pressione sui nerazzurri, l’emiliano ha più volte considerato i partenopei come una rivale per l’obiettivo. Di seguito, ecco quanto evidenziato.

“La tensione sulla diagonale Milano-Napoli è però rimasta alta in questi tre mesi, con gli allenatori che si sono rimpallati i favori del pronostico. «L’Inter? Parliamo di una squadra che non scopro io, ha vinto lo scudetto, quest’anno è andata avanti in carrozza in Champions e hanno ambizione di andare fi no in fondo. Sono una signora squadra, noi non pensiamo agli altri, questa squadra viaggia rasoterra, tutto ce lo siamo guadagnato, nessuno si monta la testa», ha dichiarato Conte prima della gara con l’Udinese, spiegando poi dopo l’1-1 che «non è un’occasione persa per allungare sull’Inter, ma per fare punti fondamentali in ottica europea». Come a dire, noi giochiamo per la zona Champions, loro per il titolo. Pronta la risposta di Inzaghi lunedì notte dopo il successo con la Fiorentina: «Dobbiamo continuare il nostro percorso, che è un grande percorso tra Champions e campionato; non bisogna fermarsi sapendo che ci sono squadre che non mollano e hanno questo grande obiettivo in testa». Lo scudetto, ovviamente”.