Settembre: “Scudetto al Napoli ed io a Sanremo, accoppiata vincente. Sono un gran tifoso ma non vado allo stadio, vi spiego perché”

Andrea Settembre, cantante e tifoso del Napoli in gara a Sanremo nella categoria Nuove Proposte, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della sua esibizione, che avverrà stasera con il brano Vertebre, oltre che del suo approccio di tifo agli azzurri. Di seguito, le sue parole.

“Scudetto al Napoli ed io a Sanremo, accoppiata vincente. Non vedo l’ora che venga stasera, Sanremo è elettrizzante. Sono grande tifoso del Napoli ma non vado allo stadio, è una scaramanzia, il Napoli lo devo vedere sul mio divano. Siamo scaramantici non diciamo niente, confido tutto il supporto che sente il Napoli quando gioca, un’energia che conosciamo bene e spero che arrivi anche a me durante le mie esibizioni sul palco di Sanremo”.