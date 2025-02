Orsi: “Lazio-Napoli? Sarà gara aperta da 50/50. Scudetto? Non dimentichiamoci dell’Atalanta”

Nando Orsi, ex portiere, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito dell’infortunio di David Neres, oltre che dell’avvicinamento alla partita Lazio-Napoli. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Conte puntava tantissimo su Neres, ma adesso dovrà esser bravo a far girare lo stesso la squadra. C’è Okafor, c’è anche Raspadori, sono discreti giocatori e si deve andare a Roma con la giusta determinazione. Ci vuole sì la tecnica, ma incide molto il carattere. Lazio? Sta bene in questo momento, c’è entusiasmo, gioca sui ritmi e sull’intensità. All’andata il Napoli prestò un po’ il fianco alle ripartenze della Lazio, ma sabato sarà una partita aperta, da 50 e 50. La Lazio si presenta sempre con quattro punte, non so se ci sarà Dia, ma nel caso non ci fosse ci sarà Pedro. Fisicamente la Lazio concede qualcosa ed il Napoli ne potrà approfittare. Corsa scudetto? Dipende come arriveranno Inter e Napoli allo scontro diretto di marzo, ma non dimentichiamoci l’Atalanta che sta bene e potrebbe rientrare nella lotta”.