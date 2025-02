Okafor a Crc: “Il Napoli è un top club, lavoro per tornare al top della forma. Vi svelo qual è il mio ruolo”

Noah Okafor, ultimo arrivato in casa Napoli, è stato intervistato da Radio Crc, emittente partner della società. Si è parlato di vari argomenti, come il suo inserimento nell’ambiente Napoli, l’avvicinamento alla partita con la Lazio e non solo. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

“Quali motivazioni ti hanno spinto ad accettare questa nuova sfida? Il Napoli è un top club, come tutti sanno, anche per Conte e per il direttore sportivo. Sto lavorando al massimo per tornare ai miei livelli migliori e aiutare la squadra”.

“Conte? Con lui si lavora duramente. Per me è un qualcosa di nuovo in questo momento, devo impegnarmi tanto perché così potrò tornare al top della condizione”.

“Secondo te qual è il punto di forza del Napoli? La squadra corre tanto, attacca e difende insieme. È una squadra con molta qualità e l’allenatore è in gamba. Il riflesso degli allenamenti si vede nelle partite, questo è quello che penso. E quando ti alleni bene ti senti meglio in gara”.

“Che tipo di gruppo hai trovato? Sono stato accolto molto bene. Questo gruppo si impegna molto nel lavoro e c’è una bella atmosfera. Lavorando così si possono raggiungere i nostri obiettivi”.

“Qual è il ruolo in cui preferisci giocare? Posso svariare su tutto il fronte offensivo, ma la mia posizione preferita è quella di ala sinistra, perché posso andare nell’1 vs 1, nell’attacco alla profondità, tagliare nel campo e andare a rete”.

“Lazio-Napoli? Non sempre tutto può andare per il meglio, dopo due pareggi c’è bisogno di ripartire al meglio. Ma in queste situazioni abbiamo da imparare, e c’è da farlo insieme. Il mio obiettivo è quello di rimettermi al top della condizione per fare in modo che l’allenatore possa contare su di me”.

“Siete pronti come gruppo a sopperire all’assenza di Neres? Non è semplice sopperire ad un infortunio come questo. Ma abbiamo le qualità per farlo e lavoreremo per non far sentire di queste mancanze”.

“Quale calciatore consideri il tuo idolo? Ne ho tanti, ma cito Ronaldo perché lavora ad un ritmo incredibile. Ora vedo a me stesso e cerco di migliorarmi ogni giorno e cerco di lavorare ai miei obiettivi e di crescere come calciatore”.

“Che musica ascolti? Principalmente afrobeat e hip-hop. Di italiano ascolto poco, ma principalmente Sfera Ebbasta e Lazza”.