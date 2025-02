Napoli, come sta andando la stagione di Osimhen al Galatasaray ? Ecco l’analisi

Dopo aver scelto di provare una nuova esperienza, nella sessione di calciomercato estiva Victor Osimhen ha rischiato di finire fuori rosa nel Napoli, e sarebbe stato un danno grave per la società. Poi arrivò l’occasione della Turchia, che sia il club, sia il nigeriano non si sono fatti scappare. Ma come sta andando la stagione per Victor ?

Benissimo, l’attaccante si è subito ambientato per bene ed è diventato un beniamino dei tifosi, e lui ha ripagato l’affetto a suon di gol ed assist: in 23 presenze tra campionato e coppe, ha realizzato 17 gol e 5 assist.

Buone notizie quindi per il Napoli, che può anche pensare di scatenare un’asta per quest’estate per lui, dato l’interesse di diversi top club europei come il Psg, il Manchester United e la Juventus. Non è da escludere anche una clamorosa permanenza al Galatasaray, che ha già mostrato interesse per un suo possibile acquisto a titolo definitivo.