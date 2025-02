Manfredini a KKN – ” Corsa Scudetto ? Sarà una lotta a tre “

Christian Manfredini, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:



L’ex calciatore ha fatto un’analisi della prossima partita del Napoli contro la Lazio: ” Mi aspetto una gara spettacolare, il Napoli è sempre la prima della classe e che sta facendo benissimo. Tutti parlano di disastro soltanto per due pareggi ma ci può stare rallentare un attimo. La Lazio ha avuto un crollo con l’Inter ma Baroni sta facendo giocare molto bene i suoi ragazzi. Pronostico difficile perché entrambe possono dire la loro, la Lazio è una squadra difficile ma se il Napoli gioca come sa potrà avere la meglio. Il punto di forza della Lazio è il gruppo, il collettivo che Baroni è riuscito a compattare e tutti si sentono più forti. Non so se i biancoazzurri hanno in questo momento dei veri e propri punti deboli, piuttosto dovranno sfruttare il fattore campo visto che giocano in casa. “

Ha poi espresso la sua opinione riguardo la situazione difficile sulla fascia sinistra: ” Conte ci ha abituato anche a trovare soluzioni diverse. Per lui non contano tanto i nomi ma piuttosto quanto riuscirebbero a dare alla squadra. Certo non avendo le coppe il Napoli questi due in allenamento potranno convincere l’allenatore nel corso di tutta la settimana per guadagnarsi una maglia da titolare, ma attenzione anche ai colpi di scena. “

Ha una convinzione riguardo la corsa scudetto, ecco quale: ” Non credo che ci sarà una squadra capace di prendere il largo in questa stagione, come per esempio poteva fare il Napoli nelle scorse settimane ma non ci è riuscita. Credo che arriveranno a braccetto fino alla fine queste tre squadre, non credo che le altre possano lottare per la vittoria finale. “