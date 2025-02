Lazio-Napoli sarà diretta da Massa di Imperia. Abisso al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali della venticinquesima giornata di Serie A. Per l’occasione, il Napoli di Antonio Conte sfiderà in trasferta la Lazio di Marco Baroni, in un match che può rivelarsi cruciale per le ambizioni dei partenopei. L’incontro, sarà diretto dal signor Davide Massa della sezione di Imperia. Verrà assistito dai guardalinee Perrotti e Rossi L. mentre il quarto uomo sarà Pairetto. Il Var sarà presieduto dal signor Rosario Abisso della sezione di Palermo, e ad assisterlo ci sarà Sozza.

LAZIO – NAPOLI Sabato 15/02 h.18.00

MASSA

PERROTTI – ROSSI L.

IV: PAIRETTO

VAR: ABISSO

AVAR: SOZZA