Gds – Sostituto Neres, Okafor ancora non al top: ecco quando potrà tornare in piena forma

Il nuovo acquisto del Napoli, Noah Okafor, deve ancora trovare la forma fisica necessaria per reggere il ritmo partita, e sta lavorando duramente con lo staff del mister Antonio Conte per dare il suo contributo il prima possibile. Nonostante ciò, i tempi di attesa sembrano essere lunghi, e a farne il punto della situazione è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Eccone un estratto:

” Dopo aver detto addio al talento di Kvaratskhelia, Conte perde per almeno un mese anche il suo sostituto, mentre Okafor (sostituto del sostituto) non sarà pronto per dare un contributo importante prima di un paio di settimane. “