Gds – Rientro Buongiorno, c’è la decisione in vista della Lazio

Arrivano buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte. Infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, Alessandro Buongiorno è pronto per riprendersi la maglia da titolare contro la Lazio, partita in programma per sabato. Ecco un estratto dell’articolo:

“ Sta meglio, ha visto due partite dalla panchina, sta procedendo a passi da gigante verso il recupero. Potrebbe rientrare all’Olimpico, contro la Lazio, andando a formare di nuovo la coppia di granito con Rrahmani, e consentendo a Conte di aprire al ballottaggio a sinistra tra Juan Jesus e Mazzocchi, da ipotizzare eventualmente nelle diverse nature delle partite all’orizzonte. Il tandem centrale ne ha giocate quindici assieme, con una media che aiuta a comprendere: sette reti subite, tre delle quali con l’Atalanta. Pure per Watson sarebbe elementare. “