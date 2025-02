Gazzetta – Gli esiti di un calciomercato che non ha dato alternative: conto salato per il Napoli

Il Napoli dovrà rimunciare a Neres per molto tempo, più di un mese, insomma.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta, secondo cui gli azzurri e mister Conte soprattutto dovranno fare situazioni alternative. Di tempo il tecnico ne avrà poco per studiare le mosse anti Lazio, con un Raspadori che partirà dal 1′ e che potrebbe agire zona Lukaku. Sugli esterni da valutare l’inserimento di Ngonge, con Okafor ancora in ritardo di condizione. Serviranno nuove strategie a questo Napoli per essere imprevedibile, dopo un calciomercato in cui non si è riusciti ad operare per rinforzare la rosa.