Gazzetta – A Napoli è tornato l’entusiasmo dell’era Spalletti: con l’Inter ennesimo sold out al Maradona

Napoli-Inter si appresta ad essere l’ennesimo sold out stagionale per lo stadio Diego Armando Maradona. I risultati ottenuti dalla squadra di Antonio Conte hanno riacceso l’entusiasmo in città, tant’è vero che in attesa del super big match di marzo, nonostante non si conoscano data e orario, sono già stati in 20000 in coda virtuale nel tentativo di assicurarsi un biglietto. Ne scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“A Napoli è tornato l’entusiasmo dell’era Spalletti e il Maradona sta cercando di diventare un fattore importante per aiutare la squadra a centrare l’obiettivo più prestigioso. Napoli e il Napoli hanno rifatto pace, hanno ritrovato il piacere di camminare spalla a spalla per costruire qualcosa di grande. Merito di Antonio Conte e i suoi ragazzi, capaci di eliminare in fretta le scorie della terribile stagione post scudetto. Contro l’Udinese è arrivato il quinto sold out consecutivo, con l’Inter sarà il sesto. In una notte che potrebbe dire tanto sul futuro di questo campionato e in cui il fattore Maradona avrà il suo peso specifico”.