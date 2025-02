Floro Flores: “A oggi meglio Raspadori che Okafor dal 1′. Sul modulo invece…”

Antonio Floro Flores, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Conte è una persona da tante sorprese, potrebbe tornare con la difesa a 3, il mister voleva qualcosa in più dal mercato perché voleva affrontare da qui a fine campionato un altro tipo di situazione e potevano uscire dei soldi per Garnacho o Adeyemi. Se metti Okafor c’è il rischio che si faccia male, preferisco Raspadori, l’unico che può decidere è Conte perché ha lui la squadra sotto mano. Mazzocchi è un ragazzo per bene e ci mette molto impegno, fa male sentire quelle cose su Pasquale, il napoletano deve cambiare un po’ il proprio atteggiamento”.