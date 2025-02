Del Genio: “La conferenza di Conte mi ha lasciato perplesso, vi spiego”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del momento che si trova in casa Napoli. Si fa riferimento all’ultima conferenza di Conte prima della gara contro l’Udinese. Ecco cosa ne pensa:

“La frase di Conte sul centro sportivo sinceramente mi confonde un po’. La prova del 9 poi è sempre il mercato prossimo. Se il Napoli fa l’investimento per il centro sportivo e poi sul mercato dice caro Conte dobbiamo ridurre perché abbiamo speso anche per le infrastrutture, poi la risposta di Conte secondo voi quale sarebbe? Lo chiedo con tutta la stima che ho per Conte”.