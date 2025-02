Conte e il suo staff hanno dovuto affrontare diversi infortuni nell’ultimo mese.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: in piena emergenza il tecnico salentino che ha perso di seguito Olivera, Spinazzola e Neres, oltre all’addio di Kvara a gennaio, in pratica l’intera corsia di sinistra. Tutto in questo in meno di 20 giorni e in piena lotta scudetto per Conte.