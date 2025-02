CdS – Ndoye-Napoli, ci sono stati colloqui tra Manna ed entourage. Ecco perché la trattativa non è decollata

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito del mancato arrivo di Dan Ndoye al Napoli. Secondo quanto riportato, i partenopei erano concretamente interessati all’aquisto dell’esterno svizzero come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia nell’appena trascorso mese di gennaio. A seguito del pressing napoletano, è arrivato non solo il muro del Bologna, ma anche la mancata apertura del calciatore, che non ha mai chiesto alla società felsinea di essere ceduto. Questo, nonostante il suo entourage avesse già avuto colloqui con il Ds dei partenopei Giovanni Manna.