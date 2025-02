CdS – Baroni potrebbe recuperare un uomo in vista di Lazio-Napoli: le ultime

Marco Baroni potrebbe recuperare un elemento in vista della partita di campionato che si giocherà contro il Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sembra imminente il rientro di Patric. Stando agli ultimi aggiornamenti, lo spagnolo potrebbe essere convocato per la sfida di sabato, anche se le sue condizioni sono da monitorare. Appare invece più difficile rivedere Matias Vecino, che punta alla partita successiva dei capitolini, che sarà contro il Venezia. Sarà invece da valutare Boulaye Dia, che ha rimediato una distorsione alla caviglia destra nel corso del match di domenica contro il Monza. Il senegalese non ha ancora effettuato esami, e per la sua presenza nella partita dell’Olimpico sarà necessario capire quale sarà la sua resistenza al dolore. Potrebbe anche ritornare in gruppo in pochi giorni.