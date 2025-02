Cdm: Conte pensa ad un cambio modulo con la difesa a 3 o 433 con Raspadori o Jesus terzino

L’edizione in edicola del Corriere del mezzogiorno riporta lo stop di David Neres ed delle alternative che Conte Valuta

“Per questo infortunio, a seconda del tipo di distrazione (se di primo o secondo grado), dovrebbero servire circa 30-40 giorni di stop. Cosi fuori anche Neres dopo Olivera e Spinazzola, tutti giocatori della fascia sinistra. Adesso toccherà ad Conte trovare un sostituto. Al momento, il nuovo acquisto, Okafor, non sembra al top della condizione. Il Napoli, contro la Lazio, sabato alle 18, oltre a Neres dovrà rinunciare, come detto, a Spinazzola e Olivera, mentre Buongiorno dovrebbe tornare a disposizione, almeno nelle rotazioni. La soluzione Mazzocchi a sinistra non ha garantito un grande contributo tecnico, ma a questo punto, Antonio Conte dovrà inventarsi qualcosa perché non ha molte alternative sulla corsia mancina. Insomma, il tecnico salentino può restare con la difesa a quattro con Buongiorno che non dovrebbe partire titolare, Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mazzocchi ancora una volta sostituto di Spinazzola. In mediana i soliti tre Anguissa,Lobotka e McTominay, con Raspadori a sinistra e Lukaku e Politano a completare il tridente. Oppure optare per una difesa a tre che non prevede l’impiego di Mazzochi se non spostato nel centrocampo a cinque, a tutto fascia, con Politano sull’altra corsia e con Raspadori affiancato a Lukaku. Difesa a tre con il rientrante Buongiorno; Di Lorenzo e Mazzocchi esterni; Politano a ridosso delle punte. Le soluzioni ci sono, seppur forzate, ma chissà se saranno efficaci contro Lazio, Como e Inter, tre gare fondamentali per il futuro del Napoli. Conte ha comunque ancora tempo per fare le sue scelte che saranno fondamentali in questa fase della stagione dove il minimo errore Si paga”.