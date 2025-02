Biasin: “Qualche problema in più per il Napoli dopo l’infortunio di Neres”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell’infortunio di Neres.

Su Tuttomercatoweb si è espresso sulla situazione in casa Napoli: “L’infortunio di Neres crea qualche problema al Napoli, che ha sostituito Kvara con Okafor, ma adesso il calciomercato è chiuso e quindi non si può intervenire. Ovviamente il calciomercato degli azzurri si può definire non proprio all’altezza, ma se lo si paragona con quello estivo si può affermare che in estate il Napoli ha speso tanto ed ha fatto una sessione importante. Conte dovrà tenere tutti sull’attenti fino alla fine”.