Aia, le designazioni della venticinquesima giornata di Serie A. Juventus-Inter a Mariani

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le varie designazioni arbitrali per quanto riguarda la venticinquesima giornata di Serie A. In questa, si disputerà il big match Juventus-Inter, una sfida che può influire tantissimo sugli equilibri del campionato. Partita che verrà arbitrata da Mariani di Aprilia, con Mazzoleni al Var. L’Atalanta, che può rientrare in lotta scudetto, giocherà invece contro il Cagliari. Ad arbitrare, sarà Marchetti, con Guida al Var. Di seguito, tutte le designazioni di giornata.

BOLOGNA – TORINO Venerdì 14/02 h.20.45

FABBRI

MONDIN – RASPOLLINI

IV: SANTORO

VAR: DIONISI

AVAR: ABISSO

ATALANTA – CAGLIARI Sabato 15/02 h.15.00

MARCHETTI

VECCHI – MOKHTAR

IV: COSSO

VAR: GUIDA

AVAR: MANGANIELLO

MILAN – H. VERONA Sabato 15/02 h.20.45

FOURNEAU

BINDONI – TEGONI

IV: MASSIMI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: AURELIANO

FIORENTINA – COMO h.12.30

PICCININI

ZINGARELLI – D’ASCANIO

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: MANGANIELLO

MONZA – LECCE h.15.00

COLLU

LO CICERO – RICCI

IV: ARENA

VAR: AURELIANO

AVAR: DI VUOLO

UDINESE – EMPOLI h. 15.00

DOVERI

DEI GIUDICI – NIEDDA

IV: GIUA

VAR: GHERSINI

AVAR: GUIDA

PARMA – ROMA h. 18.00

CHIFFI

DEL GIOVANE – ROSSI M.

IV: PERENZONI

VAR: SOZZA

AVAR: ABISSO

JUVENTUS – INTER h. 20.45

MARIANI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI BELLO

GENOA – VENEZIA Lunedì 17/02 h. 20.45

MARINELLI

PASSERI – CAPALDO

IV: PERRI

VAR: DI BELLO

AVAR: MAZZOLENI