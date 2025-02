Tuttomercatoweb: “Raspadori ultima carta scudetto per il Napoli”

L’infortunio di David Neres costringe mister Antonio Conte a dover ridimensionare il suo Napoli per almeno un mese.

Fondamentale diventa l’impiego di Giacomo Raspadori che relegato ad esubero eccellente potrebbe sfruttare al massimo questa grande occasione per tornare ad essere decisivo con la maglia azzurra.

Tuttomercatoweb si sofferma sul giovane talento di Bologna sottolineando come questa sia l’occasione perfetta per Raspadori di dimostrare a mister Conte il proprio talento: “Antonio Conte per la difficile trasferta sul campo della Lazio e per le successive partite avrà a disposizione sei attaccanti: Lukaku e il suo vice Simeone, l’intoccabile Politano sulla fascia destra. E poi Ngonge, Okafor e soprattutto Giacomo Raspadori. Quest’ultimo dopo aver reclamato maggior spazio per mesi e cercato (invano) una via d’uscita a gennaio avrà ora a disposizione una grande occasione per dimostrare con continuità il suo valore. Per dimostrare che può essere un giocatore in grado di fare la differenza in una squadra oggi in vetta alla classifica. In un Napoli senza alternative l’attaccante della Nazionale può ricercare la sua grande opportunità: è l’ultima carta Scudetto che può giocarsi Antonio Conte.“