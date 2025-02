Mctominay ancora a segno: è il miglior centrocampista in Italia?

Nonostante il pareggio deludente contro l’Udinese, McTominay ha ancora una volta dimostrato quanto sia cambiato dal suo arrivo in Italia e di come si sia integrato perfettamente negli schemi di Conte e nell’ambiente partenopeo.

Lo scozzese ha trascorso ben 22 anni al Manchester United tra giovanili e prima squadra passando poi al Napoli ad agosto per ben 32 milioni di euro. Con i Red Devils ha totalizzato 238 presenze e 24 gol in 8 stagioni tra i professionisti. L’ex United ha sempre avuto uno spiccato fiuto del gol ma, a causa della sua fisicità, i suoi ex allenatori lo hanno sempre preferito in un ruolo più arretrato.

Antonio Conte ha da subito voluto sfruttare la sua bravura davanti alla porta trasformandolo in un vero tuttocampista. McTominay in questa stagione è già a 7 gol e 2 assist in 23 presenze tra campionato e Coppa Italia, di questo passo lo scozzese potrebbe eguagliare il suo record di 11 gol e 1 assist nella stagione 2023/24. Il suo rendimento è secondo solo a quello di Tijjani Reijnders che ha totalizzato 11 gol in 34 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League.

In Italia nessuno fa meglio di loro due a centrocampo e dunque al momento sono indubbiamente i più in forma del nostro campionato nel loro ruolo ma McTominay, a differenza dell’olandese che ricopre un ruolo prevalentemente offensivo, riesce a dare un maggior contributo difensivo. Infatti l’ex Man Utd svolge un ruolo da box-to-box in collaborazione con Frank Anguissa. Ciò conferma che lo scozzese sia il centrocampista più forte in Serie A.