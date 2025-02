Lazio – Napoli, Conte potrebbe cambiare modulo e optare per scelte a sorpresa

A causa dei tanti infortuni che stanno colpendo la rosa del Napoli Conte starebbe pensando di tornare alla difesa a 3 per il match contro la Lazio di Marco Baroni. In questo caso il mister partenopeo potrebbe far rientrare tra i titolari Alessandro Buongiorno che verrebbe schierato insieme a Rrahmani e ad uno tra Juan Jesus e Di Lorenzo. Il capitano tornerebbe così a svolgere il ruolo di braccetto di destra.

Sulla fascia sinistra ci sarebbe Pasquale Mazzocchi, reduce da prestazioni deludenti contro Roma e Udinese, sulla fascia destra c’è il ballottaggio tra Politano e Di Lorenzo. A centrocampo resta inamovibile il trio McTominay-Lobotka-Anguissa mentre in attacco potrebbe giocare uno tra Raspadori e Simeone in coppia con Romelu Lukaku.

Tuttavia questa non è l’unica opzione presa in considerazione da mister Conte che potrebbe mantenere la sua squadra con il 4-3-3 schierando Juan Jesus terzino sinistro e Buongiorno in coppia con Rrahmani, al posto dell’infortunato Neres subentrerebbe uno tra Raspadori e Ngonge che preferisce però giocare sulla corsia di destra già occupata da Politano.