L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione legata al nuovo centro sportivo del Napoli. Secondo il quotidiano la giornata di ieri è stata molto intensa per Aurelio De Laurentiis per stadio e centro sportivo. In mattinata De Laurentiis va a Gricignano per incontrare Francesco Coppola e discutere del progetto del nuovo centro sportivo. Poi, in serata, l’incontro con il sindaco Gaetano Manfredi, per affrontare la questione dello stadio ma anche dei terreni di Marianella. I proprietari dell’attuale centro sportivo non intendono vendere il centro tecnico. Si tratta per i terreni di La Piana. Non solo La Piana: ci sono altre due aree sul litorale domizio. In ogni caso, De Laurentiis ora deve accelerare: perché entro un anno il Napoli rischia di non avere più un centro sportivo. Ma prende quota anche l’idea di un centro sportivo a ridosso del vecchio quartier generale di Marianella. C’è un’area che deve essere riqualificata e su cui il Napoli ha messo gli occhi.