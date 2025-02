L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla questione riguardante lo stadio Diego Armando Maradona. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis si sta muovendo in prima persona per accelerare i tempi per i lavori allo stadio Maradona per permettergli di essere scelto per Euro 2032. Ieri sera, c’è stata una cena tra il sindaco Manfredi e De Laurentiis. I due erano stati insieme l’ultima volta al party natalizio del club. Si è parlato dell’esigenza di trovare rapidamente un’intesa per i lavori per il Maradona, tra progetti del club ed esigenze del Comune. Quasi accantonata l’idea dello stadio nuovo di zecca da fare al Centro direzionale”