L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul momento che sta vivendo Antonio Conte. Secondo il quotidiano Conte ha annullato il giorno di riposo dopo la gara contro l’Udinese. Non si tratta di una punizione, ma il mister ha preferito subito riprendere a lavorare dopo il mezzo passo falso di domenica. Conte ha voluto la squadra subito davanti a sé a Castel Volturno. Lui non è uno che pianifica la settimana di lavoro. E non ha quindi concesso la giornata di riposo. Conte non ha voluto mettere la squadra sui ceci, dietro la lavagna. Ha pensato che era meglio non staccare la spina, anche se sembra che un po’ di riposo pure farebbe bene. D’altronde, quei tre giorni senza allenamento, dopo la vittoria con la Juventus, sono stati il segnale della spia che si è all’improvviso diventata rossa. E solo Conte lo ha percepito, visto che di questo gruppo è il condottiero. Ieri mattina non ha parlato, non ha fatto discorsi motivazionali, ha voluto solo mostrare qualche video per tirare su il morale dei suoi