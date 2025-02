Marco Parolo, ex calciatore di Parma e Lazio e ora opinionista a Dazn, ha rilasciato delle dichiarazioni su Antonio Conte. Queste le sue parole:

“In questo testa a testa, al momento dico che Conte è obbligato a vincere lo Scudetto. Non mi nascondo, in tutto questo inserisco i soldi spesi per Lukaku, Neres e McTominay.. e la settimana intera di lavoro. Per questo, siccome ho stima di lui e conosco i suoi metodi di lavoro, per tutta la qualità che possiede, è obbligato a vincere”.