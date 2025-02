Champions League, Juventus – PSV: le formazioni ufficiali

Stasera la Juventus è chiamata a scendere in campo per il match di Champions League valevole per i play – off contro il PSV.

La squadra di Thiago Motta sarà impegnata allo Stadium contro la squadra olandese battuta già nel mese di settembre e confida nella vittoria per andare settimana prossima in Olanda con gran parte di qualificazione in tasca.

Per il match odierno la Vecchia Signora sarà guidata dal grande acquisto invernale Randal Kolo Muani sostenuto da Nico Gonzalez e Yildiz, a centrocampo esclusione eccellente con Douglas Luiz a rimpiazzare Koopmeiners, in difesa esordio per il neo acquisto Kelly che prende il posto di Savona.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Juventus: (4 – 2 – 3 – 1) Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli (C), Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Motta.

PSV Eindhoven: (4 – 3 -3) Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro; Schouten, Veerman, Saibari; Perisic, de Jong, Lang. Allenatore: Bosz