CdS – Out Neres, ora tocca a Okafor: ecco perché è la soluzione perfetta

Altra tegola per la squadra di Antonio Conte: David Neres, attaccante brasiliano del Napoli, ha accusato un risentimento muscolare negli ultimi minuti di Napoli-Udinese di domenica scorsa.

Il Napoli di Antonio Conte, dunque, dovrà fare a meno di un uomo importantissimo per le prossime sfide, per quelli che sono gli obiettivi della squadra e per il sogno scudetto. Non sono ancora certi i tempi di recupero del brasiliano ma dovrà saltare sicuramente il match contro la Lazio e il Como.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il sostituto ideale di David Neres è l’ultimo arrivato, Noah Okafor: “Se l’infortunio dovesse effettivamente tenere fuori Neres per un mese, Okafor diventerebbe ancora più fondamentale nelle rotazioni di Antonio Conte. Uno dei recenti problemi dell’allenatore del Napoli è stato quello della mancanza dell’uomo in più dalla panchina: prima era Neres, ma, ora che è diventato il titolare, l’apporto dei subentrati è drasticamente sceso. Vista la scorsa stagione al Milan, con sei gol totali di cui cinque entrando nel secondo tempo, Okafor sarebbe la soluzione perfetta. Ma ora l’infortunio di Neres lo costringe ad accelerare il processo di integrazione”.