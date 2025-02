L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rendimento delle riserve del Napoli. Secondo il quotidiano Antonio Conte tra infortuni e mancati innesti sul mercato si ritrova con un organico molto ristretto. Contro la Lazio dovrà fare di necessità virtù. Ora che il dodicesimo fa il titolare, il Napoli ha perso una risorsa dalla panchina. Le altre ancora fanno fatica. La conferma ulteriore è arrivata domenica contro l’Udinese. Una ventina di minuti con Raspadori, Simeone e Ngonge in campo per provare a vincere la partita. Il risultato è stato nessun pericolo, nessun tiro, solo qualche spunto isolato. A loro poco prima si è aggiunto anche l’ultimo arrivato, Okafor. Il dodicesimo perfetto, l’uomo dei sei gol totali di cui cinque entrando nel secondo tempo. Conte chiederà allo svizzero di modificare il trend della panchina, il contributo di chi è chiamato a cambiare il destino di una partita in poco tempo.