Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, è entrato ieri a partita in corso contro l’Udinese. Purtroppo non è riuscito ad incidere come si deve, ma l’argentino ha comunque lanciato un messaggio forte sui social con un post su Instagram, mostrando sempre la grinta che lo contraddistingue:

“ Continuiamo a lottare tutti insieme! “

Chiaro segnale di come ” il Cholito ” sia sempre pronto a lottare e restio ad arrendersi.