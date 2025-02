RAI – Napoli, Rrahmani: “Proviamo sempre a vincere, ma non tutte le gare sono facili”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli,è stato intervistato nel post partita di Napoli-Udinese da ‘La Domenica Sportiva‘: “Pareggio? Posso dire che noi entriamo in campo in tutte le partite per vincere, poi un punto o tre fa la differenza. Oggi è successo che non siamo stati capaci di chiudere la partita, non siamo stati concreti, mancava l’ultimo passaggio“.

Poi sulle due rimonte subite contro Roma e Udinese: “No, stiamo lavorando come facciamo sempre. Non ci sono partite facili da vincere, dipende come va la partita e da come creiamo la occasioni. Ci sono tanti fattori da cui dipende una vittoria: l’atteggiamento e lo spirito“.