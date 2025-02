Presidente Udinese: “Pari come una vittoria. Scudetto? Tifo Napoli”

Il presidente dell’Udinese, Franco Soldati, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, commentando la gara finita in parità tra i bianconeri e il Napoli al Maradona:

“E’ stata una gara molto fisica ed incerta. Soddisfatti di aver conquistato un punto a Napoli che in questo momento del campionato, per noi, vale come una vittoria contro un’altra squadra“.

Ha poi aggiunto, sulla corsa Scudetto:

“Sapete dove passo le vacanze, quindi facile immaginare chi mi farebbe piacere vedere in vetta alla classifica a fine anno“.