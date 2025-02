McTominay – c’è un dato incredibile su di lui, ecco quale

Che Scott McTominay fosse un giocatore eccezionale lo si sapeva già da tempo, ma in questa stagione il centrocampista scozzese sta superando se stesso, a suon di prestazioni di altissimo livello. Si sta affermando anche a livello realizzativo, con 6 gol all’attivo in campionato e a proposito di gol, c’è un dato incredibile su di lui: è infatti l’unico centrocampista in Serie A ad aver realizzato un gol di testa, di destro e di sinistro. Il Napoli ha a disposizione un giocatore di livello mondiale, determinante in tutte le fasi e questa statistica ne è la conferma.