Finisce il match Inter-Fiorentina, dove i nerazzurri si rifanno per 2 a 1 dopo il tracollo di giovedì sera a Firenze e torna sotto al Napoli in classifica, distante ora di un solo punto. Gara che deve fare tanto discutere visto che l’Inter è andata in vantaggio da calcio d’angolo che non doveva proprio esistere poiché il pallone dell’azione precedente era uscito di ben 25 centimetri dal campo. Arbitri e Var da rivedere anche in questo match di Serie A.