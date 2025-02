Il sindaco di Castel Volturno a KKN: “Faremo di tutto per far rimanere il Napoli qui”

Il sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

Il sindaco sembra essere fiducioso di trovare un accordo con la società, ecco il perchè : ” Quello che posso dire è che già da tempo ci sono interlocuzioni in corso, faremo tutto quello che è in nostro potere per far restare il Napoli qui a Castel Volturno. Abbiamo però sempre voluto mantenere un riserbo sulla questione e sui nostri incontri. Se dovesse andare in porto sarà una vittoria per il nostro territorio. Rimanere dov’è già il Napoli? Solo per una questione di serietà faremo di tutto in quanto nostro potere come Amministrazione daremo supporto tecnico logistico e giuridico per fare in modo che il Napoli rimanga a Castel Volturno. Va sottolineato un fattore importante, siamo stati molto discreti e tutti i vari incontri sono stati tecnici per valutare la fattibilità delle scelte, sono fiducioso rispetto all’approccio avuto con la società. L’idea è nata quando abbiamo registrato l’allarme di una possibilità che il Napoli potesse andare via dal territorio, però abbiamo contattato il club per valutare altre soluzioni. Il territorio della piana? Come amministrazione abbiamo prospettato alcune soluzioni, poi spetterà alla società poter scegliere. Ai tifosi ed al territorio mi sento di poter dire che ci sarà tutto l’impegno dell’amministrazione affinché questa cosa vada in porto. “