Il Mattino – Infortunio Spinazzola, tutto dipenderà dall’entità della lesione

Il Mattino si è soffermato sui possibili tempi di recupero dall’infortunio per Leonardo Spinazzola: “Occasione mancata per il Napoli. Colpa degli infortuni, di una panchina corta, di un campionato giocato finora comunque a mille allora, si dirà. Conte deve fare a meno anche di Spinazzola (che sostituiva Olivera) sulla fascia sinistra. Come riportato nel comunicato dal Napoli per Spinazzola è stata evidenziata “una lesione del medio gluteo destro” e ne avrà per oltre due settimane. Questa l’ipotesi più ottimistica. Molto, anzi tutto, dipenderà dall’entità della lesione. Nel bollettino medico pubblicato dal club non è presente il grado dell’infortunio che potrebbe avere anche una prognosi peggiore (fino a 45 giorni)“.