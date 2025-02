Del Genio: “Lukaku ieri sera è stato poco coinvolto. Su Neres…”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del match Napoli-Udinese. Ecco cosa ne pensa:

“Anguissa è andato avanti sulla scia di Roma, dove l’ho visto un po’ calante. Noi conosciamo la storia dei giocatori del Napoli. Anguissa è un grandissimo campione, ma ha dei momenti in cui scende il suo livello prestazionale. Politano e Neres, invece, hanno avuto carriere in cui non hanno mai fatto 38 partite da titolari per 90′. Hanno bisogno della brillantezza massima, della freschezza massima. Se li logori troppo vai a incidere sulla loro qualità principale, ossia la qualità, la fantasia, la lucidità. Lukaku? L’ho visto poco coinvolto e ci abbiamo fatto l’abitudine, ma in altre occasioni ha fatto giocate determinanti anche entrando poco nelle azioni. Ma in tutta la partita, stavolta, al di là del poco coinvolgimento, è venuto meno anche nelle giocate e quindi per me la sua prova è da 4,5. Conte? Neres non andava tolto e secondo me andava spostato a destra. A sinistra può giocare bene, ma non segna mai. E lo dico da tanto tempo. A Firenze giocò a destra e segnò. Quando esce Politano e Neres resta in campo, vorrei vedere quest’ultimo a destra”.