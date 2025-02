Bruscolotti a KKN : “Dobbiamo stare tranquilli, il Napoli viaggia ad alti livelli”

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

L’ex capitano del Napoli ha espresso la sua opinione riguardo la stagione dei partenopei: ” Il Napoli è in vantaggio sui programmi della società. Di cosa ci lamentiamo? Il Napoli viaggia ad alti livelli, poi che lo scudetto possa non vincerlo è un altro discorso. La squadra era da ricostruire e siamo primi, dobbiamo stare tranquilli. Capisco il dispiacere per i punti persi ieri, ma anche le altre squadre perdono punti importanti. E’ un campionato che si gioca sulla differenza di pochi punti, però non bisogna perdere di vista il progetto Napoli. Il momento è favorevole.

Fa poi un appello importante a tutti i tifosi del Napoli: ” Faccio un appello, non facciamoci trasportare da quei fannulloni che parlano solo per destabilizzare. A Napoli c’è una pecca, che il troppo amore porta anche all’abbattimento al primo ostacolo. “